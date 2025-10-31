Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz will nachlegen
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 3:0-Sieg in Jena ist die Mannschaft von Trainer Alexander Krug wieder in einem Heimspiel gefordert. Richtig „zu Hause“ ist das Team dabei aber nicht, denn seit Saisonbeginn wird in Plauen gespielt.

Fünf Spiele, zwei Siege, drei Niederlagen – so liest sich die bisherige Saisonbilanz der Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz vor dem anstehenden Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der L.E. Volleys. Dieses findet wieder zu ungewohnter Zeit und an noch immer ungewohntem Ort statt. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
25.09.2025
1 min.
Volleyball-Regionalliga: Trainer des VSV Oelsnitz sieht sein Team gut gerüstet
Es geht wieder los für das Team von Trainer Alexander Krug.
Mit einem Auswärtsspiel beim SV Reudnitz starten die Vogtländer in die neue Saison. Warum der Coach sein Team nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht im Aufstiegsrennen sieht.
Steffen Bandt
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:37 Uhr
2 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz landet den ersten Auswärtssieg – Fans wachsen über sich hinaus
Die VSV-Männer freuen sich zusammen mit den Fans über den 3:1-Erfolg in Jena.
3:1 hieß es am Samstagabend im Spiel der Regionalliga beim noch sieglosen 1. VSV Jena II. Die Mannschaft hatte den Gegner im Griff, die Oelsnitzer Fans die Halle.
Thomas Gräf
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel