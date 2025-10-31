Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz will nachlegen

Nach dem 3:0-Sieg in Jena ist die Mannschaft von Trainer Alexander Krug wieder in einem Heimspiel gefordert. Richtig „zu Hause“ ist das Team dabei aber nicht, denn seit Saisonbeginn wird in Plauen gespielt.

