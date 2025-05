Volleyball-Spaß: Die Oelsnitzer Sperkenfront spielt um den Habichtpokal und der Gewinner ist hüftsteif

Die Volleyballfans aus der Sperkenstadt feuern nicht nur ihr Team an, sie gehen auch selbst mal ans hohe Netz. Zwölf Teams waren am Samstag beim 2. Spaßturnier um den „Habichtpokal“ dabei.

Zweimal ist das Volleyball-Spaßturnier der Oelsnitzer Sperkenfront – das ist die Fangruppe des VSV Oelsnitz – ausgetragen worden, zweimal hat das Team 1. FC Hüftsteif gewonnen. In Finale am Samstag in der Sporthalle Oelsnitz besiegte die Truppe vor 50 Zuschauern die Mannschaft Karasuno, bestehend aus Akteure der zweiten VSV-Mannschaft. Platz...