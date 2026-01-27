MENÜ
  • Volleyball: VSV Fortuna Göltzschtal überrascht sich selbst bei seiner Premiere bei der Ü-41-Sachsenmeisterschaft

Die Ü-41-Mannschaft des VSV Fortuna Göltzschtal wurde Dritter bei der Sachsenmeisterschaft. Bild: Verein
Die Ü-41-Mannschaft des VSV Fortuna Göltzschtal wurde Dritter bei der Sachsenmeisterschaft. Bild: Verein
Auerbach
Volleyball: VSV Fortuna Göltzschtal überrascht sich selbst bei seiner Premiere bei der Ü-41-Sachsenmeisterschaft
Von Jonas Lange
Erstmals überhaupt stellte der Verein bei den Titelkämpfen in dieser Altersklasse ein Team. Worüber die Auerbacher schon kurz zuvor jubeln konnten.

Kaum gemeinsame Spielpraxis und trotzdem gleich drittbestes Team in Sachsen – das gelang jetzt den Ü-41-Volleyballern des VSV Fortuna Göltzschtal, die erstmals in der Vereinsgeschichte bei der Landesmeisterschaft dieser Altersklasse antraten. Beim Turnier in Coswig hatten sich die Vogtländer am Wochenende mit zwei Siegen in der Vorrunde und...
