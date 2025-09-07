Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jesko Nuhnen (links) und Jonathan Markus sind die Zugänge 2 und 3 beim VSV.
Jesko Nuhnen (links) und Jonathan Markus sind die Zugänge 2 und 3 beim VSV. Bild: Thomas Gräf
Jesko Nuhnen (links) und Jonathan Markus sind die Zugänge 2 und 3 beim VSV.
Jesko Nuhnen (links) und Jonathan Markus sind die Zugänge 2 und 3 beim VSV. Bild: Thomas Gräf
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz holt Mittelblocker aus Mönchengladbach
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Regionalligist hat die Neuzugänge 2 und 3 unter Dach und Fach gebracht. Dabei soll es vereinsübergreifend auch bleiben.

Nach Felix Erber von den Volleys Zwickau hat Volleyball-Regionalligist VSV Oelsnitz nun die Zugänge 2 und 3 an Land gezogen. Ein wenig „exotisch“ für hiesige Verhältnisse daher kommt Jesko Nuhnen. Der aktuell noch verletzte Mittelblocker spielte zuletzt für den Sportverein Mülfort-Bell in Mönchengladbach. Ihn zogen berufliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
24.07.2025
3 min.
Nach Hallendebakel: Oelsnitzer Volleyballer hoffen auf Hilfe aus Plauen und verabschieden vier Spieler
Stephen Sehr spielt in der nächsten Saison für den VSV Jena.
Nach der Sperrung der heimischen Arena für die gesamte Saison braucht die Regionalligamannschaft des VSV eine andere Spielstätte. Zudem ändert sich der Kader für Oelsnitzer Verhältnisse doch recht gravierend. Ein Spieler wechselt sogar zu einem bei den Fans verhassten Verein.
Thomas Gräf
14.08.2025
2 min.
Volleyball: Der VSV Oelsnitz hat den ersten Neuen an der Angel – und der Kapitän versucht es noch einmal
Neu beim VSV Oelsnitz: Felix Erber aus Zwickau.
Seit wenigen Tagen trainieren die in die Regionalliga abgestiegenen Sperken wieder. In einer kleinen, dunklen Halle am Stadtrand werden derzeit die Grundlagen für die neue Spielzeit gelegt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel