MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert erste Niederlage im Jahr 2026
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

0:3 hieß es für die Vogtländer am Samstagabend im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten USV TU Dresden. In 14 Tagen muss man zum vierten Mal in Folge reisen.

Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz haben am Samstag die erste Niederlage im Jahr 2026 hinnehmen müssen. Und die fiel mit einem 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) beim USV TU Dresden auch noch recht deutlich aus. Damit verbleiben die Vogtländer auf Tabellenplatz 5, während der Konkurrent aus der Landeshauptstadt seinen zweiten Rang festigt. Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
10:51 Uhr
1 min.
Mit Vollgas ins neue Jahr: Volleyballer des VSV Oelsnitz mit zweitem Sieg im zweiten Spiel
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen.
Nach dem 3:1 zum Jahresauftakt in Gotha haben die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag das nächste Auswärtsspiel gewonnen.
Thomas Gräf
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
09.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz vor Jahresauftakt bei Thüringer Talenten
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionalliga gehen die Vogtländer nach der Weihnachtspause auf große Auswärtstour. Viermal in Folge muss die Mannschaft von Trainer Alexander Krug auf fremdem Parkett ran.
Thomas Gräf
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel