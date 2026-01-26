Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert erste Niederlage im Jahr 2026

0:3 hieß es für die Vogtländer am Samstagabend im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten USV TU Dresden. In 14 Tagen muss man zum vierten Mal in Folge reisen.

Die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz haben am Samstag die erste Niederlage im Jahr 2026 hinnehmen müssen. Und die fiel mit einem 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) beim USV TU Dresden auch noch recht deutlich aus. Damit verbleiben die Vogtländer auf Tabellenplatz 5, während der Konkurrent aus der Landeshauptstadt seinen zweiten Rang festigt. Am...