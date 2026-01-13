MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oelsnitzer Volleyballer gewannen am Wochenende in Thüringen.
Die Oelsnitzer Volleyballer gewannen am Wochenende in Thüringen. Bild: Symbolbild: Aleksandr - stock.adobe.com
Die Oelsnitzer Volleyballer gewannen am Wochenende in Thüringen.
Die Oelsnitzer Volleyballer gewannen am Wochenende in Thüringen. Bild: Symbolbild: Aleksandr - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz lässt als Favorit nichts anbrennen
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Start ins neue Jahr waren die Vogtländer am Wochenende in Thüringen gefordert. Das Ergebnis fiel erwartungsgemäß aus.

Die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Vogtländer wurden dabei beim punktlosen Schlusslicht YoungStars Thüringen ihrer Favoritenrolle gerecht, mussten aber doch ein bisschen mehr dafür kämpfen als in der Hinrunde. Dem 3:0 damals folgte diesmal ein 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 30:28). In der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
14.12.2025
2 min.
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz nimmt einen Zähler aus Gotha mit
VSV-Trainer Alexander Krug war trotz der knappen Niederlage zufrieden mit der Leistung seines Teams.
Erst im Tiebreak mussten sich die Vogtländer am Samstag bei den Blue Volleys II geschlagen geben. Auch in diesem war es wie in den Sätzen davor sehr engzugegangen.
Thomas Gräf
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
09.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz vor Jahresauftakt bei Thüringer Talenten
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionalliga gehen die Vogtländer nach der Weihnachtspause auf große Auswärtstour. Viermal in Folge muss die Mannschaft von Trainer Alexander Krug auf fremdem Parkett ran.
Thomas Gräf
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel