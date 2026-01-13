Volleyball: VSV Oelsnitz lässt als Favorit nichts anbrennen

Oberes Vogtland
Zum Start ins neue Jahr waren die Vogtländer am Wochenende in Thüringen gefordert. Das Ergebnis fiel erwartungsgemäß aus.
Die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Vogtländer wurden dabei beim punktlosen Schlusslicht YoungStars Thüringen ihrer Favoritenrolle gerecht, mussten aber doch ein bisschen mehr dafür kämpfen als in der Hinrunde. Dem 3:0 damals folgte diesmal ein 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 30:28). In der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.