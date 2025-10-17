Volleyball: VSV Oelsnitz mit drittem Heimspiel in Folge – bisher gelang erst ein Sieg

In der Regionalliga haben die Männer von Trainer Alexander Krug am Samstag Heimrecht in der Plauener Helbighalle. Um 19.30 Uhr gastiert dort der USV TU Dresden.

Eines steht schon mal fest: Es wird keine einfache Saison für Drittliga-Absteiger VSV Oelsnitz in der Volleyball-Regionalliga. Die neuformierte Mannschaft wird es ohne echte Heimspiele in ihrer nach schwerem Wasserschaden gesperrten Arena schwer haben, ernsthaft um den Wiederaufstieg in die dritthöchste Liga mitzuspielen. Bisher stehen für die...