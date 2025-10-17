Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz mit drittem Heimspiel in Folge – bisher gelang erst ein Sieg
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionalliga haben die Männer von Trainer Alexander Krug am Samstag Heimrecht in der Plauener Helbighalle. Um 19.30 Uhr gastiert dort der USV TU Dresden.

Eines steht schon mal fest: Es wird keine einfache Saison für Drittliga-Absteiger VSV Oelsnitz in der Volleyball-Regionalliga. Die neuformierte Mannschaft wird es ohne echte Heimspiele in ihrer nach schwerem Wasserschaden gesperrten Arena schwer haben, ernsthaft um den Wiederaufstieg in die dritthöchste Liga mitzuspielen. Bisher stehen für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
09.10.2025
1 min.
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz kann gleich mit dem zweiten Heimsieg nachlegen
Jonas Krug von VSV Oelsnitz schmettert die Kugel am Thüringer Block vorbei ins Ziel. 3:0 siegten die Vogtländer am vergangenen Samstag.
Nach dem 3:0 gegen die Thüringer Youngstars gastiert am kommenden Samstag der VC Dresden II in der Plauener Helbighalle. Mit einem erneuten Erfolg könnten die Vogtländer einen großen Sprung nach vorn machen.
Thomas Gräf
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
01.10.2025
2 min.
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz erwartet Schlusslicht zum Kellerderby – und spielt erstmals in der Helbighalle
Symbolfoto: Pixabay
Am Samstagabend um 19.30 Uhr gastiert das nach drei Partien ohne Punkt dastehende Team Youngstars Thüringen in Plauen. Dort hat auch der VSV noch nie gespielt. Landen die Vogtländer gegen den vermeintlich einfachen Kontrahenten trotzdem ihren ersten Saisonsieg?
Thomas Gräf
Mehr Artikel