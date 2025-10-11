Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch. Bild: Thomas Gräf
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch. Bild: Thomas Gräf
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch.
Tim Neuber (am Boden) kämpft gegen seine Schmerzen, hinten die VSV-Akteure Jesko Nuhnen (links) und Johannes Köbsch. Bild: Thomas Gräf
Oberes Vogtland
Volleyball: VSV Oelsnitz verliert das Spiel und seinen Kapitän
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im zweiten „Heimspiel“ in der Regionalliga haben die Oelsnitzer Männer am Samstagnachmittag in Plauen gegen den VC Dresden II 1:3 (19:25, 17:25, 25:20, 21:25) verloren. Und für Tim Neuber war nach wenigen Ballwechseln wieder Schluss.

Was für ein bitterer Nachmittag für die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz: Zu ungewöhnlicher Zeit am Samstagnachmittag vor einer Mini-Kulisse von 100 Zuschauern in fremder Halle in Plauen verloren die Oelsnitzer nicht nur das Spiel gegen den VC Dresden II mit 1:3, sondern auch noch ihren Kapitän. Gerade erst nach langer...
Mehr Artikel