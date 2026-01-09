Volleyball: VSV Oelsnitz vor Jahresauftakt bei Thüringer Talenten

Oberes Vogtland
In der Regionalliga gehen die Vogtländer nach der Weihnachtspause auf große Auswärtstour. Viermal in Folge muss die Mannschaft von Trainer Alexander Krug auf fremdem Parkett ran.
Nach der Weihnachtspause sind auch die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz wieder im Einsatz. Zum ersten Punktspiel des Jahres 2026 gastieren die Männer von VSV-Trainer Alexander Krug am Samstag in Gotha, wo sie auf die sogenannten YoungStars des Thüringer Volleyballverbandes treffen. Die Nachwuchstalente der Landesauswahl sind siegloser...
