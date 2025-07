Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa starten zu Hause

Mit einem Heimspiel gegen das SVE Volley-Team II aus Erfurt beginnt für die Vogtländerinnen am 20. September die neue Saison in der Regionalliga Ost.

Zehn Siege in 20 Spielen - mit ausgeglichener Bilanz und auf dem 6. Tabellenplatz hatten die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa die Saison 2024/25 in der Regionalliga Ost abgeschlossen. Nun steht der Spielplan für die neue Serie. Die beginnt für die Vogtländerinnen am 20. September mit einem Heimspiel gegen das SWE Volley-Team II aus Erfurt....