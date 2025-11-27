Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Gian-Luca Corda macht im Team des HC Einheit eine gute Figur.
Gian-Luca Corda macht im Team des HC Einheit eine gute Figur. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Vom Handballfan zur wichtigen Kraft beim HC Einheit: Plauener startet durch
Von Rainer Taubald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Eingewöhnungszeit hat in seiner ersten Regionalligasaison Linksaußen Gian-Luca Corda. Verletzungsmisere und Leistungsschwächen bei den Rot-Weißen forderten ihn sofort.

„Er wird jedes Spiel besser“, freut sich Co-Trainer Josef „Pepe“ Pour über Gian-Luca Corda. Seit Saisonbeginn spielt der 25-jährige Rechtshänder beim Handball Regionalligisten HC Einheit Plauen. Er rückte aus dem zweiten ins erste Männerteam.
