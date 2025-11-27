Vom Handballfan zur wichtigen Kraft beim HC Einheit: Plauener startet durch

Plauen
Keine Eingewöhnungszeit hat in seiner ersten Regionalligasaison Linksaußen Gian-Luca Corda. Verletzungsmisere und Leistungsschwächen bei den Rot-Weißen forderten ihn sofort.
„Er wird jedes Spiel besser“, freut sich Co-Trainer Josef „Pepe“ Pour über Gian-Luca Corda. Seit Saisonbeginn spielt der 25-jährige Rechtshänder beim Handball Regionalligisten HC Einheit Plauen. Er rückte aus dem zweiten ins erste Männerteam.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.