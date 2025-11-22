Von der 1. Kreisklasse bis zur Oberliga: Witterung legt Spielbetrieb im vogtländischen Fußball teilweise lahm

Plauen
Unter anderem hat der VFC Plauen sein Heimspiel abgesagt. Auch das Spitzenspiel der Sachsenklasse West findet nicht statt. Mit dem VfB Auerbach ist zudem ein Auswärtsteam betroffen.
Der Fußball ruht zum größten Teil an diesem Wochenende im Vogtland. Aufgrund der Witterung sind zahlreiche Plätze unbespielbar und ein Großteil der angesetzten Partien von der 1. Kreisklasse bis hin zur Oberliga abgesetzt. Allein auf Kreisebene wurden bis zum frühen Samstagvormittag 24 der 39 ursprünglich angesetzten Partien abgesagt. Nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.