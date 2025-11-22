Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Fußball ruht am Wochenende zum großen Teil im Vogtland.
Der Fußball ruht am Wochenende zum großen Teil im Vogtland. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Der Fußball ruht am Wochenende zum großen Teil im Vogtland.
Der Fußball ruht am Wochenende zum großen Teil im Vogtland. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Plauen
Von der 1. Kreisklasse bis zur Oberliga: Witterung legt Spielbetrieb im vogtländischen Fußball teilweise lahm
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter anderem hat der VFC Plauen sein Heimspiel abgesagt. Auch das Spitzenspiel der Sachsenklasse West findet nicht statt. Mit dem VfB Auerbach ist zudem ein Auswärtsteam betroffen.

Der Fußball ruht zum größten Teil an diesem Wochenende im Vogtland. Aufgrund der Witterung sind zahlreiche Plätze unbespielbar und ein Großteil der angesetzten Partien von der 1. Kreisklasse bis hin zur Oberliga abgesetzt. Allein auf Kreisebene wurden bis zum frühen Samstagvormittag 24 der 39 ursprünglich angesetzten Partien abgesagt. Nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
16:41 Uhr
3 min.
„Etwas ganz Besonderes für das Geschichtsbuch“: Fortschritt Lichtensteins Freude über das Pokallos FC Erzgebirge Aue
Am Samstag bejubelten die Lichtensteiner den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Als Belohnung gab es am Donnerstag das ganz große Los.
David gegen Goliath heißt es im Viertelfinale des Fußball-Sachsenpokals, wenn das Sachsenklasse-Team aus Lichtenstein auf Drittligist Aue trifft. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun.
Torsten Ewers
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
18:30 Uhr
2 min.
Hallenmasters statt Oberliga: VFC Plauen lädt zum Ü-50-Turnier mit vielen altbekannten Namen
Heiko Riedel, Jan Gerbeth, Marco Hölzel und Catalin Popa (von links) freuen sich auf das Hallenmasters am Samstag.
Für die Spiele unter dem Dach der Einheit-Arena haben sich die Plauener den 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue sowie Teams aus Ungarn, Rumänien und Tschechien eingeladen.
Karsten Repert
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
Mehr Artikel