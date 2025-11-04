Von Derby-Lust und Derby-Frust: Diese fünf Spiele zwischen dem VFC Plauen und dem VfB Auerbach blieben in Erinnerung

In den 20 bisherigen Punktspielduellen der Vogtland-Rivalen gab es gerade mal zwei Unentschieden. Vor der Neuauflage in der Fußball-Oberliga blicken wir auf emotionale Momente beider Vereine zurück.

Wenn der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga am Freitag, 19 Uhr, den VFC Plauen erwartet, spricht die Statistik eindeutig für die Gäste: Denn von den bislang 20 Punktspielderbys konnte Plauen 14 für sich entscheiden. Viermal jubelte am Ende der Anhang aus Auerbach, zwei Duelle endeten unentschieden. „Freie Presse“ hat in der Chronik... Wenn der VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga am Freitag, 19 Uhr, den VFC Plauen erwartet, spricht die Statistik eindeutig für die Gäste: Denn von den bislang 20 Punktspielderbys konnte Plauen 14 für sich entscheiden. Viermal jubelte am Ende der Anhang aus Auerbach, zwei Duelle endeten unentschieden. „Freie Presse“ hat in der Chronik...