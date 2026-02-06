Von null auf hundert: Jan Kacin beim HC Einheit Plauen wieder voll dabei

Plauen
Es wird wohl wieder ein tempo- und torreiches Spiel werden, wenn am Samstag die Regionalliga-Handballer aus Plauen den Tabellenzweiten HC Elbflorenz II empfangen. Dann sollen auch die Treffer des 28-Jährigen helfen.
Wie motiviert sich ein Handballer, wenn er für über zwei Monate nichts mit dem Ball machen darf? „Das war ganz einfach, ich wollte wieder auf dem Parkett stehen und Handball spielen“, lacht Jan Kacin. Dabei hatte der Linksaußen des HC Einheit Plauen im November und Dezember nur ganz selten Grund zur Freude, als der 28-Jährige wegen eines...
