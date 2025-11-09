Von Trauerminute bis Trainerfrust: Welche fünf Dinge rund ums Derby VfB Auerbach gegen VFC Plauen aufgefallen sind

Auerbach
Fan-Ausschreitungen haben das Fußballspiel überschattet. Dabei sorgte das 2:2 auch so für Gesprächsstoff. An welcher Stelle alle Fans Anstand bewiesen und warum es kein Pressekonferenz-Video gibt.
Über dieses Derby wird man im Vogtland noch lange reden: Das 2:2 zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen am Freitagabend vor 1906 Zuschauern bot Dramatik bis zum Abpfiff. Der sportliche Teil trat in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch schnell durch die Fan-Auseinandersetzungen nach dem Spiel in den Hintergrund. „Freie Presse“ reicht...
