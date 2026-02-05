Vorgeschmack auf Olympia: So bunt und so fröhlich waren die Wettbewerbe des Sportcampus Klingenthal

Die Schule hat im Skistadion Mühlleithen zum dritten Mal nach 2018 und 2022 ihre eigenen Winterspiele ausgetragen. Mit Eröffnungsfeier, olympischer Flamme und auch mit einem kleinen Augenzwinkern.

Statt Medaillen gab es für die drei erstplatzierten Mannschaften am Ende je eine Partypizza. Das wich zwar ein wenig vom olympischen Protokoll ab, passte aber insofern auch schon wieder ganz gut, da die „richtigen“ Olympischen Winterspiele in den nächsten zwei Wochen in Italien ausgetragen werden. Zuvor hatten auch schon italienische...