MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Team Niederlande lief die Klasse 9ag des Sportcampus Klingenthal am Mittwoch zur Eröffnungsfeier ein.
Als Team Niederlande lief die Klasse 9ag des Sportcampus Klingenthal am Mittwoch zur Eröffnungsfeier ein. Bild: Johannes Schmidt
Kimi Weidlich aus der Klasse 9bo des Sportcampus Klingenthal bringt das Olympische Feuer.
Kimi Weidlich aus der Klasse 9bo des Sportcampus Klingenthal bringt das Olympische Feuer. Bild: Johannes Schmidt
Gekonnt ist eben gekonnt: Leistungssportler Nick Seidel ist hier beim Mini-Skifliegen mit Langlauf-Skiern zu sehen.
Gekonnt ist eben gekonnt: Leistungssportler Nick Seidel ist hier beim Mini-Skifliegen mit Langlauf-Skiern zu sehen. Bild: Johannes Schmidt
Zwei Tage lang brannte das „Olympische Feuer“ beim Schneefest des Sportcampus Klingenthal in Mühlleithen.
Zwei Tage lang brannte das „Olympische Feuer“ beim Schneefest des Sportcampus Klingenthal in Mühlleithen. Bild: Johannes Schmidt
Als Team Niederlande lief die Klasse 9ag des Sportcampus Klingenthal am Mittwoch zur Eröffnungsfeier ein.
Als Team Niederlande lief die Klasse 9ag des Sportcampus Klingenthal am Mittwoch zur Eröffnungsfeier ein. Bild: Johannes Schmidt
Kimi Weidlich aus der Klasse 9bo des Sportcampus Klingenthal bringt das Olympische Feuer.
Kimi Weidlich aus der Klasse 9bo des Sportcampus Klingenthal bringt das Olympische Feuer. Bild: Johannes Schmidt
Gekonnt ist eben gekonnt: Leistungssportler Nick Seidel ist hier beim Mini-Skifliegen mit Langlauf-Skiern zu sehen.
Gekonnt ist eben gekonnt: Leistungssportler Nick Seidel ist hier beim Mini-Skifliegen mit Langlauf-Skiern zu sehen. Bild: Johannes Schmidt
Zwei Tage lang brannte das „Olympische Feuer“ beim Schneefest des Sportcampus Klingenthal in Mühlleithen.
Zwei Tage lang brannte das „Olympische Feuer“ beim Schneefest des Sportcampus Klingenthal in Mühlleithen. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Vorgeschmack auf Olympia: So bunt und so fröhlich waren die Wettbewerbe des Sportcampus Klingenthal
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schule hat im Skistadion Mühlleithen zum dritten Mal nach 2018 und 2022 ihre eigenen Winterspiele ausgetragen. Mit Eröffnungsfeier, olympischer Flamme und auch mit einem kleinen Augenzwinkern.

Statt Medaillen gab es für die drei erstplatzierten Mannschaften am Ende je eine Partypizza. Das wich zwar ein wenig vom olympischen Protokoll ab, passte aber insofern auch schon wieder ganz gut, da die „richtigen“ Olympischen Winterspiele in den nächsten zwei Wochen in Italien ausgetragen werden. Zuvor hatten auch schon italienische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
29.01.2026
1 min.
VfB Auerbach: Premiere mit Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und Lok Leipzig steigt am Sonntag in Klingenthal
In Klingenthal rollt der Fußball am Sonntag beim 1. Wintercup des VfB Auerbach.
Der erste Wintercup führt Nachwuchskicker der Altersklasse U 12 aus drei Bundesländern zusammen. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.
Monty Gräßler
28.01.2026
2 min.
„Eliteschule des Jahres“: Klingenthaler Sportcampus erhält Auszeichnung vom Deutschen Olympischen Sportbund
Die Eliteschule in Klingenthal hat erfolgreiche Athleten hervorgebracht: Saskia Nürnberger, die jetzt im Weltcup startet, gehört dazu.
Große Ehre für die Bildungseinrichtung in Klingenthal: Sie wurde unter 43 Schulen deutschlandweit ausgezeichnet. Welche Gründe dafür angeführt werden.
Tino Beyer
Mehr Artikel