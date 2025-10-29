Vorverkauf gestartet: Reichenbacher FC blickt mit Freude auf Sachsenpokal-Kracher gegen den Chemnitzer FC

Reichenbach
Bevor die Vogtländer in zwei Wochen zu ihrem Highlight-Spiel gegen den Rekordpokalsieger und Regionalligist CFC im Stadion am Wasserturm antreten, empfangen sie am Sonntag den FC Oberlausitz. Ebenfalls kein leichter Gegner.
Unter welchem Aspekt die kommende Heimpartie in der Landesliga gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf (14 Uhr) für den RFC steht, liegt auf der Hand: Die 0:3-Niederlage in Taucha, die erst zweite in dieser Saison, soll vergessen gemacht und gleichzeitig die Trommeln für den dann in 14 Tagen steigenden Pokalachtelfinal-Kracher gegen den Chemnitz FC...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.