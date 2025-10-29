Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Reichenbacher FC (im Foto rechts David Günnel) besiegte den Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals mit 3:0. Zur Auslosung des Achtelfinales zog der Verein dann das große Los: In zwei Wochen kommt der Chemnitzer FC an den Wasserturm.
Der Reichenbacher FC (im Foto rechts David Günnel) besiegte den Meeraner SV in der 3. Runde des Sachsenpokals mit 3:0. Zur Auslosung des Achtelfinales zog der Verein dann das große Los: In zwei Wochen kommt der Chemnitzer FC an den Wasserturm. Bild: Andreas Kretschel
Reichenbach
Vorverkauf gestartet: Reichenbacher FC blickt mit Freude auf Sachsenpokal-Kracher gegen den Chemnitzer FC
Von Olaf Meinhardt, Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor die Vogtländer in zwei Wochen zu ihrem Highlight-Spiel gegen den Rekordpokalsieger und Regionalligist CFC im Stadion am Wasserturm antreten, empfangen sie am Sonntag den FC Oberlausitz. Ebenfalls kein leichter Gegner.

Unter welchem Aspekt die kommende Heimpartie in der Landesliga gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf (14 Uhr) für den RFC steht, liegt auf der Hand: Die 0:3-Niederlage in Taucha, die erst zweite in dieser Saison, soll vergessen gemacht und gleichzeitig die Trommeln für den dann in 14 Tagen steigenden Pokalachtelfinal-Kracher gegen den Chemnitz FC...
