VSC Klingenthal glänzt nicht nur als Ersatz-Ausrichter – Athleten holen acht Podestplätze

Beim Nordcup des Deutschen Skiverbandes am Samstag in Mühlleithen haben die Klingenthaler nicht nur den eigentlichen Ausrichter Oberhof hervorragend vertreten. Auch sportlich lief es sehr gut für Verein und Bundesstützpunkt.

Der Nordcup des Deutschen Skiverbandes, der am Samstag kurzfristig als Ersatz für Oberhof in Klingenthal ausgetragen wurde, war aus Sicht des ausrichtenden VSC nicht nur organisatorisch ein voller Erfolg: Acht Podestplätze in fünf Altersklassen sicherten sich Klingenthaler Athleten.