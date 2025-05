VSC Klingenthal lädt am Samstag zum 20. Vogtlandlauf

Ab 10 Uhr erfolgen die Starts über verschiedene Streckenlängen. Start und Ziel ist das Gelände der Vogtlandarena.

Zum 20. Vogtlandlauf lädt der VSC Klingenthal am Samstag auf das Areal an der Vogtlandarena ein. Erster Start ist um 10 Uhr. Meldeschluss ist am Freitag um 12 Uhr. Nachmeldungen sind am Wettkampftag vor Ort bis 9.30 Uhr für eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro möglich. Die Streckenlängen variieren von 500 Metern für die Kleinsten bis hin...