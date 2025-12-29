VSC Klingenthal verschiebt Bergmannscup

Die derzeitigen Witterungsbedingungen reichen nicht aus, die alpinen Skisportler wie geplant am Dienstag auf die Piste zu schicken. Auch hinter den Aschbergskispielen am 4. Januar steht ein Fragezeichen.

Der für Dienstag (30. Dezember) geplante Bergmannscup der alpinen Skisportler im Klingenthaler Ortsteil Mühlleithen kann nicht wie vorgesehen stattfinden und wird verschoben. Trotz intensiver Vorbereitungen und laufender Schneeproduktion reichen die aktuellen Bedingungen derzeit nicht aus, um einen fairen und sicheren Wettkampf zu...