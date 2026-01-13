MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Auerbacher Nachwuchsvolleyballerinnen (schwarze T-Shirts) durften mit den Suhler Bundesliga-Frauen den Heimsieg feiern.
Die Auerbacher Nachwuchsvolleyballerinnen (schwarze T-Shirts) durften mit den Suhler Bundesliga-Frauen den Heimsieg feiern. Bild: VSV Fortuna/André Glöckner
Die Auerbacher Nachwuchsvolleyballerinnen (schwarze T-Shirts) durften mit den Suhler Bundesliga-Frauen den Heimsieg feiern.
Die Auerbacher Nachwuchsvolleyballerinnen (schwarze T-Shirts) durften mit den Suhler Bundesliga-Frauen den Heimsieg feiern. Bild: VSV Fortuna/André Glöckner
Auerbach
VSV Fortuna Göltzschtal lässt junge Volleyballerinnen mit den Bundesliga-Stars des VfB Suhl feiern
Von André Glöckner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Belohnung für eine starke Hinrunde in der Vogtland- und Bezirksmeisterschaft hat das Trainerduo ein besonderes Erlebnis organisiert. Die Begegnung diente zugleich als Motivation für die Rückrunde.

Die jungen Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal aus Auerbach haben die Hinrunde der Saison 2025/26 überaus erfolgreich abgeschlossen. In der Vogtlandmeisterschaft dominierten sie in den Altersklassen U 18 und U 20 die Konkurrenz. In zwölf Partien gab es zwölf Siege ohne Satzverlust. In der Bezirksmeisterschaft wurde in beiden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
13:11 Uhr
2 min.
VfB Auerbach gibt Update zum Testspielprogramm: Nun geht es bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue los
Das Foto entstand beim Trainingsauftakt des VfB Auerbach vor einer Woche.
Der Verein hat in der Fußball-Oberliga noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Nachholspiel. Für nächste Woche ist unter anderem auch ein Vorbereitungsspiel gegen den Reichenbacher FC vorgesehen.
Monty Gräßler
10:42 Uhr
3 min.
Kinder auf dem Sessellift: So fahren sie sicher
Sicherer Sitz ist das A und O: Kinder sollten beim Einstieg in den Sessellift gut platziert und mit dem Rücken an der Lehne sitzen.
Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen in den Sessellift helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann.
10:46 Uhr
4 min.
Heidi im Erzgebirge: Junge Theaterleute bringen einen Welterfolg auf die Bühne
 6 Bilder
Mittlerweile liegt Anspannung in der Luft: Suri Heldner (15), Lara Vigilowsky (17), Laura Richter (16), Clementine Loos (15) und Linda Hofmann (15, v. l.) zählen zum Ensemble.
Zwischen zwölf und 19 Jahre alt sind die Laienschauspieler aus Thum. Wieso sie am Sonntag kein Märchen auf die Bühne bringen. Und was das mit dem besonderen Theaterleiter-Trio zu tun hat.
Katrin Kablau
05.01.2026
3 min.
Jubel beim VfB Auerbach: Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue krönt das große Hallenturnier der Fußball-Talente
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen.
Das Kräftemessen mit großen Namen macht Jahr für Jahr den Reiz des dreitägigen Events in der Schlossarena aus. Diesmal gab es gleich am ersten Tag einen der emotionalen Höhepunkte zu erleben.
Monty Gräßler
Mehr Artikel