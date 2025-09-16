VSV Oelsnitz: Ein Sieg und drei Niederlagen bei Vorbereitungsturnier in Regensburg

Die Regionalligamänner aus der Sperkenstadt konnten am Wochenende nur gegen ein ungarisches Nachwuchsteam gewinnen. Warum der Trainer trotzdem ganz zufrieden war.

Als Höhepunkt der Testphase haben die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz am vergangenen Wochenende ein Vorbereitungsturnier in Regensburg bestritten. Auch wenn am Ende einem Sieg drei Niederlagen gegenüberstanden, war VSV-Trainer Alexander Krug von der Leistung seiner zehn mitgereisten Spieler durchaus angetan. „Wir haben unheimlich...