Die Oelsnitzer um Jonas Krug (Mitte) hatten beim 3:0-Sieg gegen Zschopau viel Grund zum jubeln.
Die Oelsnitzer um Jonas Krug (Mitte) hatten beim 3:0-Sieg gegen Zschopau viel Grund zum jubeln. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
VSV Oelsnitz lässt VC Zschopau die Luft aus den Reifen und gewinnt Volleyball-Bezirksderby
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 3:0 (25:23, 25:17, 25:22) haben die Vogtländer am Samstagabend in Plauen ihr Heimspiel gegen das Team aus der Motorradstadt für sich entschieden und rücken damit auf den fünften Platz vor.

„Derbysieger, Derbysieger“ schallte es am Samstagabend gegen 21 Uhr durch die Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle. Geraden hatten die Oelsnitzer Regionalligavolleyballer das Bezirksderby gegen den VC Zschopau mit 3:0 für sich entschieden. Aber so glatt, wie es das Resultat zu sagen scheint, lief es dann doch nicht. „Der erste Satz war nicht so...
Mehr Artikel