VSV Oelsnitz will Drittliga-Abschied am Samstag ganz groß feiern – Mit einem Heimsieg gegen Regensburg?

Zum vorerst letzten Punktspiel in der dritthöchsten deutschen Spielklasse erwartet der feststehende Absteiger am Samstagabend um 19 Uhr die Donauvolleys aus Regensburg. Nicht nur die Fans der Sperkenfront wollen in einer vollen Halle noch einmal alles geben.

Ohne jeglichen Druck und vor dem besten Publikum der Liga verabschieden sich die Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstagabend in eigener Halle nach drei Jahren Zugehörigkeit aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Als Schlusslicht mit neun Zählern Rückstand zum rettenden Ufer vor dem abschließenden Spieltag werden die Oelsnitzer und ihr...