Warum es beim Trainingsauftakt des VfB Auerbach dieses Mal stiller auf dem Platz war

In jüngster Vergangenheit haben viele Spieler den Verein verlassen. Allerdings sind auch einige zurückgekehrt. Welches Ziel haben die 21 Sportler und ihre Trainer in der neuen Oberliga-Saison?

Wenn die Temperaturen vom Donnerstagabend ein Vorgeschmack darauf sind, was die Auerbacher Oberliga-Fußballer in dieser Saison erwartet, dann wird es eine hitzige Spielzeit. Denn zum Start der Vorbereitung auf die neue Serie kamen die Spieler des VfB Auerbach so richtig ins Schwitzen. Im Brutkasten der Arena zur Vogtlandweide rief Trainer Sven...