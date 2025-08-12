Warum sich zwei junge Trainer aus Klingenthal selbst wieder auf die Großschanze wagten

Nicht nur zum Spaß stellte sich das Duo Luis Laukner und Niclas Tutte kürzlich der Herausforderung, wieder selbst von der Vogtland-Arena zu springen. Warum sie das gemacht haben.

Normalerweise stehen Niclas Tutte und Luis Laukner, beide bis vor wenigen Jahren aktive Nordisch Kombinierer, selbst auf dem Trainerturm neben der Skisprungschanze und winken ihre Schützlinge vom Balken ab. Im Juni jedoch haben die jungen Trainer des Bundesstützpunkts Klingenthal den Spieß einmal umgedreht und sich selbst auf der... Normalerweise stehen Niclas Tutte und Luis Laukner, beide bis vor wenigen Jahren aktive Nordisch Kombinierer, selbst auf dem Trainerturm neben der Skisprungschanze und winken ihre Schützlinge vom Balken ab. Im Juni jedoch haben die jungen Trainer des Bundesstützpunkts Klingenthal den Spieß einmal umgedreht und sich selbst auf der...