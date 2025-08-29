Was macht ein Holländer beim Treffen der Skisprunglegenden in Klingenthal?

Oberes Vogtland
Tom Schonewille frönt einer Leidenschaft, die ihn am Wochenende ins Vogtland führte und auch sein Leben verändert hat.
Die Geschichten von der fliegenden Holländerin sind im Skispringen bereits erzählt. Sara Marita Kramer feierte im Dezember 2021 in Klingenthal zwei der insgesamt 15 Weltcupsiege ihrer Karriere. Die letzte Saison aber musste sie wegen einer schweren Gürtelrose vorzeitig abbrechen. Vor wenigen Tagen erklärte die in Apeldoorn geborene...
