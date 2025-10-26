Wasserball, 2. Bundesliga: SSV Plauen feiert Traumstart in ausverkauftem Stadtbad

Das Heimspiel gegen den SV Würzburg hätte für die Zuschauer kaum besser verlaufen können: Mit einem klaren 24:10-Erfolg legten die Vogtländer einen perfekten Saisonauftakt hin. Trainer Seemann spricht von einer „guten Basis“ für die kommenden Aufgaben.

Besser hätte der Saisonauftakt kaum laufen können: Der SVV Plauen gewinnt das erste Heimspiel der neuen Wasserball-Bundesligasaison im Stadtbad Plauen deutlich mit 24:10 (5:1, 7:3, 4:4, 8:2) gegen den SV Würzburg 05. Vor einer beeindruckenden Kulisse zeigte das Team vom neuen Cheftrainer Robin Seemann von Beginn an eine konzentrierte,...