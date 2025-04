Wasserball-Bundesliga: Nächster Halt für den SVV Plauen ist München

Für die Vogtländer gibt es Anfang Mai die nächste Möglichkeit, vorzeitig den Verbleib in Liga 1 zu sichern. Gegen die SG Stadtwerke München ist man Favorit.

Nach der Niederlage im entscheidenden dritten Playoff-Spiel gegen den SV Bayer Uerdingen 08 geht es für den SVV Plauen nun mit einer weiteren „Best of three“-Serie weiter. Dazu tritt das Team von Trainer Maik Bielefeld am 3. Mai bei der SG Stadtwerke München an. Eine Woche später, am 10. Mai, steigt das Rückspiel in Plauen. Auf einen...