Wasserball-Bundesliga: SVV Plauen feiert mit Sieg gegen München den Klassenerhalt

Dem Hinspielsieg ließen die Plauener Wasserballer am Samstagabend einen 15:12-Heimsieg gegen die Stadtwerke München folgen. Der verdiente Lohn ist der Klassenerhalt in der Bundesliga B.

Emotionale Szenen im Plauener Stadtbad: Mit einem 15:12-Heimsieg (6:3, 2:2, 3:2, 4:5) gegen die SG Stadtwerke München sicherte sich der SVV Plauen am Samstagabend den Verbleib in der Wasserball-Bundesliga. Vor vollen Rängen bot die Mannschaft von Trainer Maik Bielefeld einen couragierten Auftritt, an dessen Ende nicht nur der verdiente Sieg,...