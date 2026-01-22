Wasserball: Die nächste weite Reise für den SVV Plauen

In der 2. Bundesliga wartet nach dem 13:14 beim Düsseldorfer SC nun der Tabellenzweite auf die Vogtländer. Am Samstag geht es um 18 Uhr beim SV Krefeld ins Wasser.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen stehen am Samstag erneut vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Nach der jüngsten Auswärtsfahrt nach Düsseldorf geht es nun für die Vogtländer schon wieder auf eine lange Reise nach Nordrhein-Westfalen, wo um 18 Uhr mit dem SV Krefeld eines der stärksten Teams der Liga wartet. Die Gastgeber gehen als...