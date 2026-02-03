Wasserball: Hochkarätiger Neuzugang beim SVV Plauen

Der vogtländische Zweitligist freut sich über den Wechsel eines slowakischen Centerspielers, der bis Ende des Jahres noch für Uerdingen aktiv war.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen können zum neuen Jahr einen hochkarätigen Neuzugang begrüßen: Mit Alexander Ravinger schließt sich ein international erfahrener Centerspieler den Vogtländern an. Der 23-Jährige ist Rechtshänder und bringt neben nationalen und internationalen Titeln auch wertvolle Erfahrung aus mehreren... Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen können zum neuen Jahr einen hochkarätigen Neuzugang begrüßen: Mit Alexander Ravinger schließt sich ein international erfahrener Centerspieler den Vogtländern an. Der 23-Jährige ist Rechtshänder und bringt neben nationalen und internationalen Titeln auch wertvolle Erfahrung aus mehreren...