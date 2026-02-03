MENÜ
Bild: IMAGO/Lobeca
Symbolbild. Bild: IMAGO/Lobeca
Plauen
Wasserball: Hochkarätiger Neuzugang beim SVV Plauen
Von Sascha Wolf
Der vogtländische Zweitligist freut sich über den Wechsel eines slowakischen Centerspielers, der bis Ende des Jahres noch für Uerdingen aktiv war.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen können zum neuen Jahr einen hochkarätigen Neuzugang begrüßen: Mit Alexander Ravinger schließt sich ein international erfahrener Centerspieler den Vogtländern an. Der 23-Jährige ist Rechtshänder und bringt neben nationalen und internationalen Titeln auch wertvolle Erfahrung aus mehreren...
