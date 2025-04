Wasserball-Oberliga: Auerbach/Netzschkau feiert überraschenden Auswärtssieg

Nach vier Niederlagen am Stück hat es für die Vogtländer endlich mit dem ersten Erfolgserlebnis in dieser Saison geklappt. Beim SC DHfK Leipzig gewann die SG mit 18:16.

Auf Grund einer recht dünnen Personaldecke mit einer Verlegenheitsaufstellung sind die Oberliga-Wasserballer am Samstag zum dritten Spieltag in Leipzig gefahren.. Um so überraschender düpierten sie den gastgebenden SC DHfK mit 18:16 (6:4; 3:4; 5:4; 4:4). Das zweite Spiel gegen Spitzenreiter SWV TuR Dresden II wurde mit 6:20 (1:4; 2:3; 0:10;...