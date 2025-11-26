Wasserball-Oberliga: SG Auerbach/Netzschkau zum Saisonstart mit Licht und Schatten

In Dresden schloss das Team aus dem Vogtland den ersten Spieltag mit einem Sieg und einer Niederlage ab.

Die Oberliga-Wasserballer der SG Auerbach/Netzschkau haben das erste Spiel neuen Saison für sich entschieden. In Dresden bezwangen sie den SC Chemnitz mit 15:11 (3:3; 3:1; 5:3; 4:4). Die mit großem und lautstarkem Anhang angetretenen Chemnitzer präsentierten sich physisch stark und machten ordentlich Druck, die SG hielt aber mit aller Macht...