Wasserball: SVV Plauen kassiert in der 2. Bundesliga deftige Auswärtsniederlage

Beim SV Krefeld 1972 mussten sich die Vogtländer – personell arg geschwächt angereist – mit 10:22 geschlagen geben. Warum sich die weite Fahrt aus Sicht des Trainers dennoch gelohnt hat.

Wie schon im Vorfeld erwartet, hat sich der SV Krefeld am Samstag als spielstarker und konditionell sehr stabiler Gegner erwiesen. Der SVV Plauen musste am Ende eine klare 10:22 (3:4; 1:5; 4:6; 2:7)-Niederlage quittieren, zeigte aber trotz schwieriger Voraussetzungen zumindest phasenweise eine ordentliche Leistung.