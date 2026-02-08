MENÜ
War beim knappen Auswärtserfolg der Plauener „Mann des Tages": Alpar Soltesz. Bild: Oliver Orgs
War beim knappen Auswärtserfolg der Plauener „Mann des Tages“: Alpar Soltesz. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wasserball: SVV Plauen mit Ruhe und Konsequenz zum Auswärtssieg
Von Sascha Wolf
Die Vogtländer haben in der 2. Bundesliga ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt: Beim SV Würzburg 05 sicherten sie sich einen knappen 16:15-Erfolg (5:4; 4:3; 4:5, 3:3) und damit die drei nächsten Punkte.

Die Plauener Zweitliga-Wasserballer haben am Samstag in Würzburg einen knappen, aber verdienten 16:15-Sieg gefeiert. Angeführt vom Spieler des Tages, Alper Soltesz, sowie starken Leistungen von Kaminke, Bolman und Korpacsi kämpften sich die Plauener zum Erfolg. In einem offenen Schlagabtausch, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen...
