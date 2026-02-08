Wasserball: SVV Plauen mit Ruhe und Konsequenz zum Auswärtssieg

Plauen
Die Vogtländer haben in der 2. Bundesliga ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt: Beim SV Würzburg 05 sicherten sie sich einen knappen 16:15-Erfolg (5:4; 4:3; 4:5, 3:3) und damit die drei nächsten Punkte.
Die Plauener Zweitliga-Wasserballer haben am Samstag in Würzburg einen knappen, aber verdienten 16:15-Sieg gefeiert. Angeführt vom Spieler des Tages, Alper Soltesz, sowie starken Leistungen von Kaminke, Bolman und Korpacsi kämpften sich die Plauener zum Erfolg. In einem offenen Schlagabtausch, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.