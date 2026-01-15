MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag in Düsseldorf gefordert.
Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag in Düsseldorf gefordert. Bild: Symbolbild: Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag in Düsseldorf gefordert.
Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag in Düsseldorf gefordert. Bild: Symbolbild: Lubos Chlubny - stock.adobe.com
Plauen
Wasserball: SVV Plauen will sich nicht noch einmal unter Wert verkaufen
Von Anika Zimny, Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Tabellenzweiten Düsseldorf ist das Zweitligateam aus dem Vogtland am Samstag gefordert. Was es für den Sieg braucht und was daraus folgen könnte.

Der Blick zurück auf das Duell mit dem Düsseldorfer SC in der Hinrunde der 2. Wasserball-Bundesliga, er ist beim SVV Plauen noch immer ein wenig schmerzhaft. Anfang November hatte sich die Mannschaft von Trainer Robin Seemann im heimischen Stadtbad knapp 13:14 geschlagen geben müssen. In einer äußerst intensiven und spannenden Partie lagen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
30.11.2025
4 min.
Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen.
Im heimischen Stadtbad waren die Zweitliga-Wasserballer im Duell mit dem Spitzenreiter chancenlos. Woran das Team arbeiten muss, zeigte sich auch am Sonntag wieder beim knappen Weiterkommen im Pokal.
Anika Zimny
04.12.2025
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen brennen darauf, endlich wieder feiern zu dürfen
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel.
Die bisherigen Ergebnisse in der 2. Bundesliga haben Mannschaft und Fans noch nicht allzu viel Freude bereitet. Den Glauben an den Erfolg hat das Team von Robin Seemann aber längst nicht verloren.
Sascha Wolf
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel