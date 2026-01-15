Wasserball: SVV Plauen will sich nicht noch einmal unter Wert verkaufen

Plauen
Beim Tabellenzweiten Düsseldorf ist das Zweitligateam aus dem Vogtland am Samstag gefordert. Was es für den Sieg braucht und was daraus folgen könnte.
Der Blick zurück auf das Duell mit dem Düsseldorfer SC in der Hinrunde der 2. Wasserball-Bundesliga, er ist beim SVV Plauen noch immer ein wenig schmerzhaft. Anfang November hatte sich die Mannschaft von Trainer Robin Seemann im heimischen Stadtbad knapp 13:14 geschlagen geben müssen. In einer äußerst intensiven und spannenden Partie lagen...
