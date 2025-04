Wasserball: U-12-Team des SVV Plauen mit großen Zielen

Gleich mit zwei Teams sind die Plauener bei der Sachsenmeisterschaft vertreten. Ein besonderes Highlight steht aber am Wochenende bevor.

Der Wasserballnachwuchs des SVV Plauen ist mit Licht und Schatten in die Landesmeisterschaft der AK U 12 gestartet. Am ersten Spieltag in Görlitz musste sich Team I der Plauener dem gastgebenden SV Lok Görlitz knapp mit 5:6 geschlagen geben. Den zweiten Vergleich gewann der SVV gegen den SC DHfK Leipzig klar mit 13:1. Die zweite Mannschaft der...