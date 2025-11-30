Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte

Im heimischen Stadtbad waren die Zweitliga-Wasserballer im Duell mit dem Spitzenreiter chancenlos. Woran das Team arbeiten muss, zeigte sich auch am Sonntag wieder beim knappen Weiterkommen im Pokal.

Die Hoffnung der Fans des SVV Plauen, sie ließ sich am Samstagabend im Plauener Stadtbad trotz eines denkbar schlechten Starts nicht so leicht zerstören. Als Laurence Bolman nach fast sieben Minuten Spielzeit im ersten Viertel endlich den ersten Treffer der Hausherren im Duell mit dem Uerdinger Schwimmverein erzielte, da zeigte der lautstarke...