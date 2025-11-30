Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte

Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen.
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen. Bild: Oliver Orgs
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen.
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im heimischen Stadtbad waren die Zweitliga-Wasserballer im Duell mit dem Spitzenreiter chancenlos. Woran das Team arbeiten muss, zeigte sich auch am Sonntag wieder beim knappen Weiterkommen im Pokal.

Die Hoffnung der Fans des SVV Plauen, sie ließ sich am Samstagabend im Plauener Stadtbad trotz eines denkbar schlechten Starts nicht so leicht zerstören. Als Laurence Bolman nach fast sieben Minuten Spielzeit im ersten Viertel endlich den ersten Treffer der Hausherren im Duell mit dem Uerdinger Schwimmverein erzielte, da zeigte der lautstarke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen müssen sich nach großem Kampf mit einem Punkt begnügen
SVV-Trainer Robin Seemann fordert von seinem Team mehr Konstanz.
Beim Zweitliga-Aufsteiger SC Neustadt/Weinstraße mussten sich die Vogtländer nach Fünfmeterschießen geschlagen geben. Zum Ende der regulären Spielzeit hatte es 14:14 gestanden.
Sascha Wolf
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
12:30 Uhr
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen empfangen alten Rivalen
Max Beuchert nimmt Maß. Am Samstag will er mit seinem Team den Tabellenzweiten bezwingen.
Mit dem Uerdinger SV haben sich die Vogtländer in der Vergangenheit schon viele enge Duelle geliefert. Mit einem Sieg könnte der SVV, der in der laufenden Spielzeit noch die nötige Stabilität sucht, am Tabellenzweiten vorbeiziehen.
Sascha Wolf
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel