Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zusammen trainieren und zusammenwachsen war das Motto beim abschließenden Trainingslager des SVV Plauen in Graz.
Zusammen trainieren und zusammenwachsen war das Motto beim abschließenden Trainingslager des SVV Plauen in Graz. Bild: SVV Plauen
Zusammen trainieren und zusammenwachsen war das Motto beim abschließenden Trainingslager des SVV Plauen in Graz.
Zusammen trainieren und zusammenwachsen war das Motto beim abschließenden Trainingslager des SVV Plauen in Graz. Bild: SVV Plauen
Plauen
Wasserballer des SVV Plauen bereit für die neue Saison
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Slowenien und Österreich waren im Oktober die Stationen für zwei Trainingslager der Vogtländer, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SV Würzburg in die Vorrunde der 2. Bundesliga starten. Worauf der neue Trainer in der neuen Serie besonderen Wert legt.

Vieles ist neu, wenn die Wasserballer des SVV Plauen am Samstag in die neue Punkterunde starten. Die Vogtländer spielen jetzt in der 2. Bundesliga, treffen dort aber auf altbekannte Teams, mit denen man sich in den vergangenen Jahren so manch heißes Duell in Gruppe B der Deutschen Wasserball Liga (DWL) geliefert hatte. Die Spielfläche wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
4 min.
Wie der neue Trainer der Plauener Wasserballer in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga mitspielen will
Das Team des SVV Plauen ist bereit für die neue Saison.
Seit diesem Sommer hat Robin Seemann die Verantwortung für das Team des SVV übernommen, das nach einer Reform in der 2. Bundesliga auf Punktejagd geht. Mit welchen Ideen der neue Trainer die Fans begeistern möchte.
Florian Wißgott
02.09.2025
2 min.
Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen gehen mit neuem Trainer in die Vorbereitung
Der neue SVV-Coach Robin Seemann.
Robin Seemann kommt aus Leipzig ins Vogtland und folgt auf den bisherigen Chefcoach Maik Bielefeld, der die Plauener zwei Jahre lang betreut hatte. Im SVV-Team sieht der Neue jede Menge Potenzial.
Sascha Wolf
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel