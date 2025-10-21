Wasserballer des SVV Plauen bereit für die neue Saison

Slowenien und Österreich waren im Oktober die Stationen für zwei Trainingslager der Vogtländer, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen den SV Würzburg in die Vorrunde der 2. Bundesliga starten. Worauf der neue Trainer in der neuen Serie besonderen Wert legt.

Vieles ist neu, wenn die Wasserballer des SVV Plauen am Samstag in die neue Punkterunde starten. Die Vogtländer spielen jetzt in der 2. Bundesliga, treffen dort aber auf altbekannte Teams, mit denen man sich in den vergangenen Jahren so manch heißes Duell in Gruppe B der Deutschen Wasserball Liga (DWL) geliefert hatte. Die Spielfläche wird...