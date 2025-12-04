Wasserballer des SVV Plauen brennen darauf, endlich wieder feiern zu dürfen

Die bisherigen Ergebnisse in der 2. Bundesliga haben Mannschaft und Fans noch nicht allzu viel Freude bereitet. Den Glauben an den Erfolg hat das Team von Robin Seemann aber längst nicht verloren.

Nach dem mit 9:20 verloren gegangenen Heimspiel gegen Uerdingen hatten die Plauener Zweitliga-Wasserballer durchaus einiges aufzuarbeiten. Daran konnte auch das mühevolle Weiterkommen im Pokal tags darauf nichts ändern. Die Fehler im Spiel gegen den neuen Spitzenreiter wurden unter der Woche intensiv analysiert. Und nun soll es nach bisher zwei...