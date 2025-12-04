Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel.
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel. Bild: Oliver Orgs
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel.
Eine Stunde später als gewohnt geht es für Lasse Iffland (am Ball) und den SVV Plauen am Samstag ins nächste Heimspiel. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wasserballer des SVV Plauen brennen darauf, endlich wieder feiern zu dürfen
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die bisherigen Ergebnisse in der 2. Bundesliga haben Mannschaft und Fans noch nicht allzu viel Freude bereitet. Den Glauben an den Erfolg hat das Team von Robin Seemann aber längst nicht verloren.

Nach dem mit 9:20 verloren gegangenen Heimspiel gegen Uerdingen hatten die Plauener Zweitliga-Wasserballer durchaus einiges aufzuarbeiten. Daran konnte auch das mühevolle Weiterkommen im Pokal tags darauf nichts ändern. Die Fehler im Spiel gegen den neuen Spitzenreiter wurden unter der Woche intensiv analysiert. Und nun soll es nach bisher zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
2 min.
Wasserballer des SVV Plauen empfangen alten Rivalen
Max Beuchert nimmt Maß. Am Samstag will er mit seinem Team den Tabellenzweiten bezwingen.
Mit dem Uerdinger SV haben sich die Vogtländer in der Vergangenheit schon viele enge Duelle geliefert. Mit einem Sieg könnte der SVV, der in der laufenden Spielzeit noch die nötige Stabilität sucht, am Tabellenzweiten vorbeiziehen.
Sascha Wolf
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
30.11.2025
4 min.
Wasserball: Welches Kompliment Trainer Robin Seemann nach der Niederlage des SVV Plauen dem Gegner aus Uerdingen machte
Trainer Robin Seemann – hier rechts im Heimspiel gegen Düsseldorf – muss mit dem SVV Plauen im Training den Fokus auf die Chancenverwertung legen.
Im heimischen Stadtbad waren die Zweitliga-Wasserballer im Duell mit dem Spitzenreiter chancenlos. Woran das Team arbeiten muss, zeigte sich auch am Sonntag wieder beim knappen Weiterkommen im Pokal.
Anika Zimny
Mehr Artikel