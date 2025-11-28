Wasserballer des SVV Plauen empfangen alten Rivalen

Mit dem Uerdinger SV haben sich die Vogtländer in der Vergangenheit schon viele enge Duelle geliefert. Mit einem Sieg könnte der SVV, der in der laufenden Spielzeit noch die nötige Stabilität sucht, am Tabellenzweiten vorbeiziehen.

„Wir wissen, dass wir besser spielen können, als wir es zuletzt gezeigt haben. Dieses Spiel ist die perfekte Gelegenheit, wieder in unseren Rhythmus zu finden", betont Robin Seemann, Trainer der Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen vor dem Heimspiel am Samstag, 19 Uhr, gegen den Uerdinger SV 08. Für die Plauener ist das Duell weit mehr als...