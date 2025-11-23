Wasserballer des SVV Plauen müssen sich nach großem Kampf mit einem Punkt begnügen

Plauen
Beim Zweitliga-Aufsteiger SC Neustadt/Weinstraße mussten sich die Vogtländer nach Fünfmeterschießen geschlagen geben. Zum Ende der regulären Spielzeit hatte es 14:14 gestanden.
Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben am Samstag eine ganz bittere Niederlage quittieren müssen. Bei Neuling SC Neustadt/Weinstraße stand es nach den regulären vier Spielabschnitten 14:14 (3:3, 5:4, 4:4, 2:3). Im anschließenden Fünfmeterschießen hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich. Dabei hatten die Vogtländer über...
