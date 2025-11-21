Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Plauen
Wasserballer des SVV Plauen sind bereit für die nächste Auswärtsaufgabe
Von Steffen Bandt
Für die Vogtländer gibt es am Samstag ein Wiedersehen mit dem SC Neustadt/Weinstraße. Zuletzt hatten sich beide Teams 2021/22 in der DWL-B-Gruppe getroffen.

Für die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen geht es nach 14 Tagen Pause am Samstag mit einem Auswärtsspiel weiter. Um 18 Uhr wird die Partie beim Aufsteiger SC Neustadt/Weinstraße angepfiffen. Die Plauener stehen nach zwei Siegen und der unglücklichen Heimniederlage gegen Düsseldorf auf dem 3. Tabellenplatz. Die Gastgeber haben bislang nur...
