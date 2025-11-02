Wasserballer des SVV Plauen verlieren hitzige Partie gegen Düsseldorf

Zweites Heimspiel, erste Niederlage: Beim 13:14 gegen die Gäste aus dem Rheinland ging es am Samstagabend voll zur Sache.

Der SVV Plauen hat das zweite Saisonspiel der 2. Wasserball-Bundesliga denkbar knapp verloren. Vor heimischem Publikum unterlag die Mannschaft von Trainer Robin Seemann nach einem intensiven und körperbetonten Spiel gegen den Düsseldorfer SC mit 13:14 (5:5; 3:2; 4:3; 1:4). Erst im Schlussviertel kippte die Partie zu Gunsten der Gäste. Der SVV Plauen hat das zweite Saisonspiel der 2. Wasserball-Bundesliga denkbar knapp verloren. Vor heimischem Publikum unterlag die Mannschaft von Trainer Robin Seemann nach einem intensiven und körperbetonten Spiel gegen den Düsseldorfer SC mit 13:14 (5:5; 3:2; 4:3; 1:4). Erst im Schlussviertel kippte die Partie zu Gunsten der Gäste.