Es war zum Haare raufen – auch für SVV-Trainer Robin Seemann. Bild: Oliver Orgs
Es war zum Haare raufen – auch für SVV-Trainer Robin Seemann. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wasserballer des SVV Plauen verlieren hitzige Partie gegen Düsseldorf
Von Sascha Wolf
Zweites Heimspiel, erste Niederlage: Beim 13:14 gegen die Gäste aus dem Rheinland ging es am Samstagabend voll zur Sache.

Der SVV Plauen hat das zweite Saisonspiel der 2. Wasserball-Bundesliga denkbar knapp verloren. Vor heimischem Publikum unterlag die Mannschaft von Trainer Robin Seemann nach einem intensiven und körperbetonten Spiel gegen den Düsseldorfer SC mit 13:14 (5:5; 3:2; 4:3; 1:4). Erst im Schlussviertel kippte die Partie zu Gunsten der Gäste.
