MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Plauen
Wasserballer des SVV Plauen wollen nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Spur
Von Sascha Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim SV Würzburg will das Team von Coach Robin Seemann endlich wieder feiern. Das Hinspiel hatte der SVV klar mit 24:10 für sich entschieden.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Teams aus der Spitzengruppe wollen die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Ausgangslage vor dem Spiel beim SV Würzburg 05 (Samstag, 16.30 Uhr) verspricht Spannung. In der Hinrunde hatten die Plauener im heimischen Stadtbad einen klaren 24:10-Erfolg eingefahren....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
15.01.2026
2 min.
Wasserball: SVV Plauen will sich nicht noch einmal unter Wert verkaufen
Die Wasserballer des SVV Plauen sind am Samstag in Düsseldorf gefordert.
Beim Tabellenzweiten Düsseldorf ist das Zweitligateam aus dem Vogtland am Samstag gefordert. Was es für den Sieg braucht und was daraus folgen könnte.
Anika Zimny, Sascha Wolf
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
22.01.2026
2 min.
Wasserball: Die nächste weite Reise für den SVV Plauen
Symbolbild.
In der 2. Bundesliga wartet nach dem 13:14 beim Düsseldorfer SC nun der Tabellenzweite auf die Vogtländer. Am Samstag geht es um 18 Uhr beim SV Krefeld ins Wasser.
Sascha Wolf
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel