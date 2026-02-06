Wasserballer des SVV Plauen wollen nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Spur

Beim SV Würzburg will das Team von Coach Robin Seemann endlich wieder feiern. Das Hinspiel hatte der SVV klar mit 24:10 für sich entschieden.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Teams aus der Spitzengruppe wollen die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Ausgangslage vor dem Spiel beim SV Würzburg 05 (Samstag, 16.30 Uhr) verspricht Spannung. In der Hinrunde hatten die Plauener im heimischen Stadtbad einen klaren 24:10-Erfolg eingefahren.