Wechselbörse Vogtland: Das sind die Winter-Transfers von der Fußball-Oberliga bis zur Vogtlandliga

Plauen
Welche Spieler wechseln im Vogtland den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick und weiß, wo am meisten Bewegung im Kader ist.
Die Winterpause bietet den Fußballfans im Vogtland auch ohne regelmäßigen Spielbetrieb Gesprächsstoff. Schließlich sind nicht nur die Personalveränderungen beim Heim- oder Lieblingsverein ein großes Thema. Man will ja auch wissen, ob sich beim Nachbarverein oder bei den Liga-Rivalen etwas tut. Die Wechselbörse der „Freien Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.