MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kemal Eren (im Zweikampf links) hat den VFC Plauen nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlassen.
Kemal Eren (im Zweikampf links) hat den VFC Plauen nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlassen. Bild: Oliver Orgs
Kemal Eren (im Zweikampf links) hat den VFC Plauen nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlassen.
Kemal Eren (im Zweikampf links) hat den VFC Plauen nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlassen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Wechselbörse Vogtland: Das sind die Winter-Transfers von der Fußball-Oberliga bis zur Vogtlandliga
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Spieler wechseln im Vogtland den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick und weiß, wo am meisten Bewegung im Kader ist.

Die Winterpause bietet den Fußballfans im Vogtland auch ohne regelmäßigen Spielbetrieb Gesprächsstoff. Schließlich sind nicht nur die Personalveränderungen beim Heim- oder Lieblingsverein ein großes Thema. Man will ja auch wissen, ob sich beim Nachbarverein oder bei den Liga-Rivalen etwas tut. Die Wechselbörse der „Freien Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
08.01.2026
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Am Samstag spielt die „Hammergruppe“
Der Titelverteidiger SC Syrau mit Max Rudisch (r.) will wieder ins Finale.
Gleich drei Endrundenteilnehmer der letzten Auflage inklusive Titelverteidiger kämpfen in Gruppe C um nur zwei Startplätze. Am Sonntag scheint zum Abschluss der Zwischenrunde dagegen alles offen.
Thomas Gräf
10:00 Uhr
4 min.
Reichenbacher FC: Was sich Trainer Carlo Kästner vom knackigen Testspielprogramm in der Winterpause erhofft
Der Reichenbacher FC hat unter Trainer Carlo Kästner eine starke Hinrunde in der Fußball-Landesliga gespielt. Die will das Team im Frühjahr bestätigen.
Die Vogtländer stehen in der Fußball-Landesliga so gut wie noch nie da. Um die bislang überdurchschnittliche Saison auch so zu Ende zu bringen, misst sich das Team gleich mit drei Fünftligisten.
Olaf Meinhardt
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
Mehr Artikel