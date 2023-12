Weihnachtlicher Auftritt in Falkenstein

Der TV Falkenstein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein Weihnachtsschauturnen, bei dem die Turnerinnen und Turner des Vereins einmal vor Publikum ihre Fortschritte präsentieren können. Am Samstag, 16 Uhr, sind Interessierte in die Rathausturnhalle in Falkenstein zu einem bunten Programm eingeladen. (lafre)