Weniger Einzelsiege kosten Platz 2

Für die sächsischen Judo-Ligen ist die Saison am Wochenende zu Ende gegangen. Trotz starker Leistung mussten sich die Rodewischer in der Verbandsliga mit Rang 4 zufriedengeben, Team II wurde in der Landesliga Siebenter.

Der vierte und letzte Kampftag der sächsischen Judoligen hatte es noch einmal ganz schön in sich. Die Judoka des JV Ippon Rodewisch empfingen zur Endrunde alle Verbandsliga-Teams in der Göltzschtalhalle. Es wurden spannende Kämpfe ausgetragen und auch die eine oder andere Überraschung gefeiert. Die erste Ippon-Männermannschaft... Der vierte und letzte Kampftag der sächsischen Judoligen hatte es noch einmal ganz schön in sich. Die Judoka des JV Ippon Rodewisch empfingen zur Endrunde alle Verbandsliga-Teams in der Göltzschtalhalle. Es wurden spannende Kämpfe ausgetragen und auch die eine oder andere Überraschung gefeiert. Die erste Ippon-Männermannschaft...