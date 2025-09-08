Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vogtland Rebels (links), hier gegen Freiberg, haben sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland den zweiten Platz gesichert.
Die Vogtland Rebels (links), hier gegen Freiberg, haben sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland den zweiten Platz gesichert. Bild: Joachim Thoß
Die Vogtland Rebels (links), hier gegen Freiberg, haben sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland den zweiten Platz gesichert.
Die Vogtland Rebels (links), hier gegen Freiberg, haben sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland den zweiten Platz gesichert. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Wenn aus „Party“ Pech wird: American Footballer aus dem Vogtland und Erzgebirge beenden Duell vorzeitig
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollte es am Sonntag ein spannendes Auswärtsspiel für die Rebels werden. Wieso die Freude über den 30:0-Sieg bei den Miners am Ende dennoch getrübt war.

So hatten sich das die American Footballer in der Verbandsliga Mitteldeutschland nicht vorgestellt: Das Auswärtsspiel der Vogtland Rebels bei den Erzgebirge Miners am Sonntag mit über 600 Zuschauern wurde aufgrund von zu vielen Verletzungen im dritten Viertel beim Stand von 30:0 für die Gäste beendet. „Es war kein Abbruch, sondern eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
10:00 Uhr
3 min.
American Football: Riesiges Verletzungspech überschattet Saisonfinale im Erzgebirge
In dieser Szene waren Martin Schaarschmidt (am Ball) und die Erzgebirge Miners noch guter Dinge.
Für das letzte Heimspiel hatten sich die Miners einen Sieg und eine große Party mit den Fans vorgenommen. 600 Zuschauer waren dann auch vor Ort, doch mit der Feierlaune war es rasch vorbei.
Andreas Bauer
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:25 Uhr
2 min.
Dieser erzgebirgische Steinbruch wird am Wochenende zur Motocross-Bühne
Ulrich Rösch, Ferenc Kirchner und Christian Rösch (von links) bei einer Besprechung an den Startrampen.
Mehr als 150 Motorsportler werden ab Samstag in Ansprung erwartet. Die dortigen Rennen stellen für viele die letzte Chance dar, noch Punkte in der Motocross-Sachsenmeisterschaft zu sammeln.
Andreas Bauer
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
05.09.2025
2 min.
American Football: Erzgebirge Miners greifen nach Silber
Eröffnet wird der Heimspieltag in Bärenstein diesen Sonntag bereits um 11 Uhr mit einem Testspiel des U-17-Teams.
Als Verbandsliga-Aufsteiger hat der Lokalvertreter schon jetzt eine tolle Saison hingelegt. Mit dem Klassenerhalt gibt sich das Team aber vor dem letzten Heimspiel in Bärenstein nicht zufrieden.
Andreas Bauer
Mehr Artikel