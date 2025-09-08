Wenn aus „Party“ Pech wird: American Footballer aus dem Vogtland und Erzgebirge beenden Duell vorzeitig

Eigentlich sollte es am Sonntag ein spannendes Auswärtsspiel für die Rebels werden. Wieso die Freude über den 30:0-Sieg bei den Miners am Ende dennoch getrübt war.

So hatten sich das die American Footballer in der Verbandsliga Mitteldeutschland nicht vorgestellt: Das Auswärtsspiel der Vogtland Rebels bei den Erzgebirge Miners am Sonntag mit über 600 Zuschauern wurde aufgrund von zu vielen Verletzungen im dritten Viertel beim Stand von 30:0 für die Gäste beendet. „Es war kein Abbruch, sondern eine... So hatten sich das die American Footballer in der Verbandsliga Mitteldeutschland nicht vorgestellt: Das Auswärtsspiel der Vogtland Rebels bei den Erzgebirge Miners am Sonntag mit über 600 Zuschauern wurde aufgrund von zu vielen Verletzungen im dritten Viertel beim Stand von 30:0 für die Gäste beendet. „Es war kein Abbruch, sondern eine...